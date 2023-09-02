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الصحة: اليوم آخر موعد للتسجيل فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

السبت، 02 سبتمبر 2023 03:13 م
الصحة: اليوم آخر موعد للتسجيل فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية وزارة الصحة
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت وزارة الصحة والسكان أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مشيرة إلى أنه حال عدم القدرة على الحضور، يمكن متابعة البث المباشر على الصفحة خلال أيام المؤتمر.
 
وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعلن حصول البرنامج العلمي للمؤتمر العالمى للصحة والسكان والذي تنظمهوزارةالصحة والسكان، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على شهادة الاعتماد من المجلس الصحي المصري.
 
وأوضح عبدالغفار أنه بموجب هذا الاعتماد سيتمكن من حضر البرنامج العلمي للمؤتمر من اكتساب 18 ساعة تدريبية معتمدة، مضيفا أن هذا يعتبر أولتطبيقلمواد القانون رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الصحي المصري، والذي ينص على أن المجلس هو جهة «اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنيةوالتخصصيةالصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة منجهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس».
 
وأكد عبد  الغفار حرص الوزارة على الحصول على اعتماد المجلس لبرنامج المؤتمر العلمي، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحةوالسكان،بالعمل على توفير فرص التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي، مما يحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويرفع منالمستوىالمهاري لأعضاء الفريق الصحي.

وزاره الصحه

اخبار وزاره الصحه

المؤتمر العالمى للسكان

متحدث الصحه



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