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غلق كلى لطريق 26 يوليو من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان

السبت، 02 سبتمبر 2023 03:47 م
غلق كلى لطريق 26 يوليو من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلى لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة 6 أشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400م، وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.
 
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحويل حركة المرور لطريق 26 يوليو الرئيسى فى الاتجاهين إلى طريقى الخدمة لطريق 26 يوليو، كما تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي:
 
-حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 اكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه ١٥مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس.
 
- حركة المركبات القادمة من كوبرى ١٥مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو تحديداً من أعلى نفق وادى النيل واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق أكتوبر.
 
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

محور 26 يوليو

غلق طريق 26 يوليو

المونوريل



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