"سكك حديد مصر" تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بدءا من الثلاثاء المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5 / 9 / 2023، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة الركاب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة بتحقيق أكبر قدر من التيسير وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 04:30 مساء بدلاً من الساعة 05:20 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 06:00 مساء بدلاً من الساعة 07:10 مساءً .

كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساء بدلاً من الساعة 06:00 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساء بدلاً من الساعة 07:05 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء بدلاً من الساعة 10:25 مساء.

ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 962 – 3011 ) طبقاً للجداول المرفقة .

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .