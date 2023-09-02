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"سكك حديد مصر" تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بدءا من الثلاثاء المقبل

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:12 م
"سكك حديد مصر" تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بدءا من الثلاثاء المقبل السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5 / 9 / 2023، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة الركاب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة بتحقيق أكبر قدر من التيسير وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب. 

وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 04:30 مساء بدلاً من الساعة 05:20 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 06:00 مساء بدلاً من الساعة 07:10 مساءً .
 
كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساء بدلاً من الساعة 06:00 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساء بدلاً من الساعة 07:05 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء بدلاً من الساعة 10:25 مساء.
 
ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 962 – 3011 ) طبقاً للجداول المرفقة . 
والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .
 
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السكة الحديد

مواعيد قطارات السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

قطارات الصعيد

قطارات اسكندرية

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