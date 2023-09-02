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هيئة الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

السبت، 02 سبتمبر 2023 03:46 م
هيئة الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28 درجة .

 

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

 

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.


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