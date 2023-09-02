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غلق كلى لطريق بلبيس الصحراوى للقادم من الإسماعيلية غدًا

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:24 م
غلق كلى لطريق بلبيس الصحراوى للقادم من الإسماعيلية غدًا غلق طريق- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية بطريق بلبيس الصحراوى أمام تقاطعه مع شارع طابا، مما يستلزم الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، وذلك إعتباراً من الساعة الـ9 صباحاً يوم الأحد الموافق 3/9/2023 وحتى الساعة الـ 1 ظهراً من نفس اليوم، مما يستلزم إجراء تحويل مرورى على النحو التالى: 
 
القادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازى فيساراً طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوى. 
 
 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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