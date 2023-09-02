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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انطلاق اختبارات القدرات للطلاب بالكليات

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:47 ص
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انطلاق اختبارات القدرات للطلاب بالكليات اختبارات القدرات- أرشيفية
كتب محمد صبحى

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بدأ طلاب الدبلومات الفنية، اليوم السبت، فى أداء اختبارات القدرات الاختبارات بالكليات المعنية والتى من المقرر أن تستمتر حتى يوم الإثنين الموافق 4/9/2023.
 
فيما يواصل طلاب الدبلومات الفنية اليوم، السبت، تسجيل التقدم لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وهذه الكليات هي كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر "فنون" فقط)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).
 
ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات غدا الأحد الموافق 3/9/2023.
 
وتمثلت خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني:
 
- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :
 
1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية .
 
2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .
 
- ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.
 
- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.
 
- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.
 
- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
 

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