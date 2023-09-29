أخبار × 24 ساعة.. التعليم: حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
التعليم تكشف حقيقة تدريس مسيرة الفنانة سميحة أيوب بالمناهج.. تفاصيل
وزارة البيئة تستعرض إنجازات القطاع خلال 10 سنوات
وزير العمل يشارك فى افتتاح معرض لمنتجات مراكز الشباب باستاد القاهرة الدولى.. صور
هيئة الدواء تشارك فى فعاليات النسخة الـ24 من المنتدى الدولى IMDRF
الزراعة: بحوث الصحراء ينظم المدرسة الصيفية الخامسة عن مصادر المياه غير التقليدية
التموين: انتظام فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع وحلوى المولد
وزير التعليم: إجراء حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية
الصحة: الأطفال من سن 5 إلى 14 عاما الفئة الأكثر إصابة بـ"السعار"
الأوقاف: إقبال على الالتحاق بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان
رئيس هيئة الأوقاف: إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح وتسهيلات فى السداد
190 مليار تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء منذ 2014
الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بداية إنشاء سوق مشتركة للكهرباء
معلومات عن المجمع الطبى للأطفال بجامعة القاهرة قبل افتتاحه في 2024
الصحة: 367 ألفا و334 خدمة في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات الطبية
10 جامعات تكنولوجية تُمثل رافدًا لمسارات التعليم.. إنجازات الجمهورية الجديدة
وزيرة الهجرة: نعمل على الاستفادة من خبرات علمائنا وخبرائنا بالخارج
التعليم: المدارس الثانوية مزودة بالإنترنت وامتحانات الأول والثانى إلكترونية
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