أخبار × 24 ساعة.. التعليم: حوار مجتمعى لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية

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التعليم تكشف حقيقة تدريس مسيرة الفنانة سميحة أيوب بالمناهج.. تفاصيل

وزارة البيئة تستعرض إنجازات القطاع خلال 10 سنوات