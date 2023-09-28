اليوم السابع
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هل جرعة واحدة من المضاد الحيوى تكفى لوقف أعراض المرض؟ هيئة الدواء تجيب

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:50 م
هل جرعة واحدة من المضاد الحيوى تكفى لوقف أعراض المرض؟ هيئة الدواء تجيب هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إنه من الخطأ استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي كافئ لتوقف لتوقف الأعراض​. 

وأضافت هيئة الدواء أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا كان هناك حاجة لاستخدامه فيما بعد. ​

وتابعت : ​البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام  الخاطىء أو المفرط للمضادات الحيوية، مشيرة إلي أنه بفضل الوعى يمكنا أن نقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية.​


هيئة الدواء

المضادات الحيوية

البكتيريا



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