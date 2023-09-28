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الأوقاف: إقبال على الالتحاق بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:53 م
الأوقاف: إقبال على الالتحاق بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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صرح الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بكازاخستان في خطابه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن طلاب وطالبات الجامعة الجدد بالفرقة الأولى قد زاد إلى الضعف في هذا العام 2023 / 2024م من 500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى إلى ألف طالب وطالبة فى إقبال غير مسبوق للالتحاق بالجامعة.

 

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الزيادة تعبر عن إقبال ملحوظ واهتمام زائد من الشعب الكازاخي على الدراسة بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية وأيضًا إقبال عدد من طلاب الدول المجاورة لكازاخستان، ثقة في الجامعة وإيمانًا بفكرها الوسطي.

 

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان قد حصلت على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات المناظرة في كازاخستان.

 

مشيرًا إلى أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تولي عناية كبيرة بعملية تدريب الطلاب على مهارات اكتساب اللغة وجودة مناهج الدراسة في الكليات والأقسام الجامعية المختلفة، موجهًا الشكر للدولة المصرية ولوزارة الأوقاف على جهودها في دعم الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.


كازاخستان

وزارة الاوقاف

الاوقاف

الجامعة الإسلامية



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