اليوم السابع
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استمرار صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن الموعد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:00 م
استمرار صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن الموعد صرف المعاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات شهر سبتمبر  الجاري من ماكينات الصرف الآلى  وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي تتقادم فيها حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (147) على أنه استثناء من أحكام القانون المدني تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك.

 وبحسب المادة، مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال لا يسري التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.

 


التضامن

معاشات سبتمبر

صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات

المعاشات

زيادة المعاشات



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