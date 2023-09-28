معلومات عن المجمع الطبى للأطفال بجامعة القاهرة قبل افتتاحه في 2024

كتب محمد صبحى

تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروع المجمع الطبى للأطفال بأرض جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 70.000 متر مسطح وهى المساحة الإجمالية لمبانى المشروع، وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع نحو 300 سرير، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه مصرى ليتم افتتاح المجمع فى عام 2024.

ويتكون من 6 مبانٍ؛ مبنى المستشفى الرئيس، ومبنى فندق إقامة أهالى المرضى، ومبنى مركز التدريب ومعهد التمريض، ومبنى سكن الأطباء والتمريض، ومبنيان للخدمات، كما يضم المجمع 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و5 وحدات تمريضية (إقامة) بإجمالى 140 سريرا، و7 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 67 مريضًا، ويضم أيضًا المجمع 44 عيادة خارجية لتخصصات طب الأطفال كافة، كما يضم قسم أشعة متكامل، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للطوارئ، وقسمًا للغسيل الكلوى، وقسمًا للعلاج الطبيعى، وصيدلية مركزية، وصيدلية إكلينيكية، ويضم المجمع قاعتى محاضرات كبرى و8 قاعات تدريس، ويوفر المشروع مساحات خضراء.