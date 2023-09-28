التعليم تكشف حقيقة تدريس مسيرة الفنانة سميحة أيوب بالمناهج.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، حقيقة إضافة صورة الفنانة سميحة أيوب ومعلومات عنها بالمناهج الدراسية، موضحة أنها موجودة بالفعل فى منهج الصف السادس الابتدائى فى كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح وهذا نموذج ضمن نشاط المسرح بمادة المهارات والأنشطة للطلاب، مؤكدة أنه شىء طبيعى داخل منهج المهارات والأنشطة للطلاب، مضيفة أن هناك نماذج من الشخصيات المصرية الذين لهم دور وتاريخ كبير موجودة فى المناهج الدراسية وهذا الأمر ليس بجديد فى المقررات الدراسية.

من جانبها أكدت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب على وضع جزء من مسيرتها ومعلومات عنها في كتاب الصف السادس الابتدائي، قائلة : تواصلوا معي وأبلغوني بهذا الفعل الذي أشكرهم عليه، فهو شرف لي أن أكون في المناهج ليعرف الجيل الجديد عن الفنانين الذين لهم تاريخ فني.

وعبرت الفنانة الكبيرة عن سعادتها في تصريح خاص لـ اليوم السابع قائلة : "أتمني أن يكون هناك فنانين غيري ممن لهم مسيرة وتاريخ مشرف في كل المناهج وهذا كان متبعا من قبل، فتواصل الأجيال شىء مهم جدا والجانب المعرفي الخاص بالفن المصري يجب أن يكون مادة أساسية في التعليم، ويجب أن تعرف الأجيال الجديدة رواد الفن والثقافة والعلماء والمفكرين والفلاسفة، وأكرر شكري لمن فكر في وضع اسمي وحانب من مسيرتي ".

جدير بالذكر أن الفنانة سميحة أيوب تعد من رائدات المسرح المصري وهي ملقبة بسيدة المسرح العربي لما قدمته من أعمال متميزة خلال رحلتها ، وما زالت تقدم ، وسوف تحمل الدورة المقبلة من المهرجان القومي للمسرح المصري اسمها كتكريم لمسيرتها في المسرح المصري والعربي.