اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 08:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العمل يشارك فى افتتاح معرض لمنتجات مراكز الشباب باستاد القاهرة الدولى.. صور

الخميس، 28 سبتمبر 2023 07:11 م
وزير العمل يشارك فى افتتاح معرض لمنتجات مراكز الشباب باستاد القاهرة الدولى.. صور وزير العمل يفتتح معرض لمنتجات مراكز الشباب بإستاد القاهرة
كتبت آية دعبس - تصوير محمد الحصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الخميس.بإستاد القاهرة الدولي،في إفتتاح معرض "بيزنس يا شباب" لمنتجات مراكز الشباب بالمحافظات، تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "،وذلك بدعوة من د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحسب بيان فإن المعرض المنعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،يستمر من اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، حتى 4 أكتوبر المقبل ،شارك في افتتاحه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،ويُعد من أكبر المعارض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب.
 
ويضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة والتي تصل لأكثر من 16 منتج بمشاركة أكثر من 150 عارض،وهذه المنتجات مصنوعة من:" الجلود،الجوبلان،الخزف،الخشب،الرمل،الخوص،الكروشيه،النحاس،العرجون،خيوط الصوف والحرير،المكرمية،الفخار،الإيبوكس،الزجاج،الشموع،البامبو، الصدف."..يأتي هذا المعرض في إطار خطة تمكين الشباب وتنمية النشء على ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني، بهدف تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات، بما يتوافق مع ملامح الدولة المصرية في ظل الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
 
ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية التي تتمتع بها كل محافظة عن الأخرى،بالاضافة إلى إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع القطاع الخاص، عن توفير أكثر من 16 منتج وصناعة مختلفة لشباب مراكز الشباب مصر في كافة المحافظات، بحسب رؤية وحديث وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي عن المعرض.
WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.47-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.48-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.48-PM-(2)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.48-PM-(3)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.48-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.49-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.49-PM-(2)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.49-PM-(3)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.49-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.50-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.50-PM-(2)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.50-PM-(3)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.50-PM-(4)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.50-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.51-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.51-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.52-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.52-PM-(2)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.52-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.53-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.53-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.54-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.54-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.55-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.55-PM-(2)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.55-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.56-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.56-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.57-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.57-PM-(2)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.57-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.58-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.58-PM-(2)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.58-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.59-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.59-PM-(2)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.52.59-PM
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.53.00-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.53.00-PM-(2)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.53.00-PM-(3)
 

WhatsApp-Image-2023-09-28-at-3.53.00-PM
 

 


وزارة العمل

الجمهورية الجديدة

البطالة

حسن شحاته



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة