اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بداية إنشاء سوق مشتركة للكهرباء

الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:09 م
الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بداية إنشاء سوق مشتركة للكهرباء الربط الكهربائي
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى فى 2012 بين البلدين ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية.
 
 
وفيما يلى أهم المعلومات عن المشروع ومراحل تنفيذه:-
 
1- وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى فى 2012 بين البلدين.
 
2 - يهدف الربط الكهربائي المصري السعودى لأن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
 
3- تبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
 
4 - يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13٪) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20٪) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.
 
5 - سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.
 
6 – تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 20%، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى مطلع عام يونيو 2025 بقدرة 1500 ميجا وات.
 
7 – تعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع استشارى عالمى لمراجعة الامور الفنية و المالية للمشروع.
 
8 - تعاقد الجانبان المصرى والسعودى مع سفينة مسح عالمية لتحديد نقاط الربط بين البلدين و المسار الجديد لخط الربط بين البلدين ومن المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى.
 
 

الكهرباء

الربط الكهربائي بين مصر والسعوديه

تجارة الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: نسير بشكل جيد فى الربط الكهربائى ونتعاون مع اليونان وإيطاليا

السبت، 19 أغسطس 2023 08:21 م

تفاصيل مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى 2550 ميجا وات.. هدفه الاستفادة من القدرات المولدة للطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للكهرباء.. وإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الرياح

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:00 ص

توفيق أوضاع العمالة المصرية وتقوية خط الربط الكهربائى مع الأردن.. فيديو

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:00 م

خبير لـ إكسترا نيوز: زيادة الربط الكهربائى بين مصر والأردن لتحقيق فائض بين البلدين

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 07:00 ص

تعزيز مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.. دراسة تكشف التفاصيل

الإثنين، 17 يوليو 2023 08:00 ص

تبادل 3 آلاف ميجا وات بين البلدين.. "الكهرباء" تكشف تطورات مشروع الربط الكهربائى مع السعودية.. فيديو

الخميس، 06 يوليو 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة