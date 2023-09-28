التعليم: المدارس الثانوية مزودة بالإنترنت وامتحانات الأول والثانى إلكترونية

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الثانوية مزودة بفايبر وانترنت، لافتا إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم عقدها إلكترونيا مثل الأعوام السابقة دون تغيير، وانه لم ترد اي شكاوي بخصوص الامتحانات العام الماضي، مشيرا إلي أن جميع المدارس الثانوية مجهزة بشبكات لأداء الامتحانات إلكترونيا.

وردا على إمكانية عقد امتحانات الثانوية العامة الكترونيا، قال الوزير: أمر مطروح ولكن ليس الآن لأن تطوير الثانوية العامة سيتم من خلال حوار مجتمعى وسيكون هناك مجلس أعلى للتعليم والتدريب أحد مخرجات الحوار الوطني ونعمل بشكل مؤسسى.

أكد الدكتور رضا حازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم استحداث نظام جديد يسمى بنك القيادات لاختيار وتجديد القيادات التعليمية .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نحرص على اختيار أكفأ القيادات في مختلف المناصب ، مشيرا إلى أن هناك العديد من القيادات التي تستحق بمجهودها أن تصل إلى المناصب القيادية.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، وسوف يتم ضم فيها الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وتم صدور قرار بها، قائلا: سوف يلتحق بها الطلاب " كريمة الكريمة".