اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: المدارس الثانوية مزودة بالإنترنت وامتحانات الأول والثانى إلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:11 م
التعليم: المدارس الثانوية مزودة بالإنترنت وامتحانات الأول والثانى إلكترونية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الثانوية مزودة بفايبر وانترنت، لافتا إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم عقدها إلكترونيا مثل الأعوام السابقة دون تغيير، وانه لم ترد اي شكاوي بخصوص الامتحانات العام الماضي، مشيرا إلي أن جميع المدارس الثانوية مجهزة بشبكات لأداء الامتحانات إلكترونيا.

وردا على إمكانية عقد امتحانات الثانوية العامة الكترونيا، قال الوزير: أمر مطروح ولكن ليس الآن لأن تطوير الثانوية العامة سيتم من خلال حوار مجتمعى وسيكون هناك مجلس أعلى للتعليم والتدريب أحد مخرجات الحوار الوطني ونعمل بشكل مؤسسى.

أكد الدكتور رضا حازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم استحداث نظام جديد يسمى بنك القيادات لاختيار وتجديد القيادات التعليمية .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نحرص على اختيار أكفأ القيادات في مختلف المناصب ، مشيرا إلى أن هناك العديد من القيادات التي تستحق بمجهودها أن تصل إلى المناصب القيادية.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، وسوف يتم ضم فيها الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وتم صدور قرار بها، قائلا: سوف يلتحق بها الطلاب " كريمة الكريمة".


التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

مجموعات الدعم المدرسى

تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

توعية الطلاب بالمشروعات القومية

استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالعام الدراسي الجديد

العمل بالحصة

شروط العمل بالحصة فى المدارس

مقابل الحصة

التعاقد لسد العجز فى المدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

توفير بنوك أسئلة

عدم تشغيل المدارس غير الجاهزة للعام الدراسي الجديد

الإذاعة المدرسية

المشروعات القومية للدولة المصرية

توزيع منهج اللغة الفرنسية

نتيجة تحويلات الطلاب بمديرية الجيزة

توزيع منهج متعدد التخصصات للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد

توزيع منهج العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي

توزيع منهج الفيزياء للثانوية العامة

لائحة الانضباط المدرسى

القرار الوزارى رقم 187 لسنة 2023

التعاقد مع المعلمين الجدد

اسماء المعلمين الجدد

محظورات العام الدراسى الجديد

مؤتمر وزير التعليم

بدء العام الدراسي الجديد 2024



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: تقسيط مصروفات المدارس الرسمية لـ3 دفعات على مدار العام بنسب متفاوتة.. رضا حجازى: الطلاب غير القادرين على السداد يقدمون بحثا اجتماعيا.. ويؤكد: هناك فئات كثيرة معفاة من الرسوم

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. رضا حجازى: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلمين

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:13 ص

رضا حجازى: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلمين وتنمية مهاراتهم

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:26 م

رضا حجازى: تطوير التعليم الفنى يهدف لتلبية احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 05:57 ص

رضا حجازى: تطوير التعليم يستهدف إعداد طالب لديه عقلية ومهارات

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:50 م

رضا حجازى يفتتح فندق مدرسة المتفوقين بالأقصر.. ويؤكد: مدارس "STEM" نقطة مضيئة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:31 ص

تخفيفا على الطلاب المصريين العائدين من ليبيا بسبب الإعصار.. وزير التعليم يصدر قرارا بإعفاء التلاميذ من الرسوم الدراسية وتحمل الوزارة المصروفات.. رضا حجازى يوجه بتقديم كل التسهيلات للطلاب وتسكينهم بالمدارس

السبت، 16 سبتمبر 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة