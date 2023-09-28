اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 05:21 م
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رئيس هيئة الأوقاف: إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح وتسهيلات فى السداد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:46 م
رئيس هيئة الأوقاف: إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح وتسهيلات فى السداد وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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أكد أحمد عطية القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن هيئة الأوقاف المصرية تعلن عن فتح باب التقدم لتقنين الأوضاع والتصالح مع هيئة الأوقاف بإجراءات ميسرة وتيسيرات في السداد على أن تقدم طلبات التقنين أو التصالح إلى مديري مناطق الهيئة وفقًا للنطاق المكاني للعين محل التقنين .

على أن تسري تلك التيسيرات والحوافز على الطلبات التي تقدم اعتبارًا من 1/10/2023م وحتى 31/12/2023م، كحد أقصى لتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.

علمًا بأنه بعد ذلك التاريخ ستقوم الهيئة بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفين أو متعدين على مال الوقف ، مع عدم وقف أى إجراء قائم قبل إتمام عملية التصالح أو التقنين.


هيئة الاوقاف

مال الوقف

الاوقاف

وزارة الاوقاف



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