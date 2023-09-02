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حصاد الوزارات.. الصحة: اليوم آخر موعد للتسجيل فى المؤتمر العالمى للسكان

السبت، 02 سبتمبر 2023 05:03 م
حصاد الوزارات.. الصحة: اليوم آخر موعد للتسجيل فى المؤتمر العالمى للسكان وزارة الصحة - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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