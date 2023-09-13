أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 28 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات القبول بمدارس "STEM" ومتفوقين بنين بعين شمس
الحكومة: الخميس 28 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة النتيجة إلكترونيا فور انتهاء فرز الرغبات
وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بليبيا فى أعقاب الإعصار دانيال
التنمية المحلية: استعداد تام للطقس ويجب الابتعاد عن الأشجار واللوحات المعدنية
وزير التعليم يبحث مع يونيسف مصر أوجه التعاون لتطوير التعليم قبل الجامعي
الأوقاف تعلن أسماء ومواعيد الاختبارات الأولية للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد
الصحة : تقديم 434 ألفا و771 خدمة في المبادرات الرئاسية الطبية
التضامن تستعد لإنشاء دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة
"الزراعة" تطرح البيض بـ 110 جنيهات فى منافذ الوزارة المتحركة
وزارة العمل: فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب بنى سويف
هيئة الدواء تصدر قرارًا باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات
الأوقاف: توزيع 35 طن لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل
وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية لـ50 شابا بالإسماعيلية على مهن يحتاجها السوق
الكهرباء تكشف تفاصيل استعداداتها لتأمين التغذية الكهربائية أثناء العاصفة
مونوريل 6 أكتوبر.. شاهد نسب التنفيذ والمحطات
وزيرة البيئة تشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء
18 جامعة مصرية تنظم قافلة طبية لمنطقة زهور 15 مايو.. صور
وزير الكهرباء يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
وزير الرى يشدد على الالتزام بمعدلات تنفيذ خطط تطهير الترع.. ودراسة ترعة السويس
فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية بعربة زهور
"التموين" تحذر من شراء المنتجات من المحلات غير المرخصة تزامنا مع الأوكازيون
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