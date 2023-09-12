وزير الرى يشدد على الالتزام بمعدلات تنفيذ خطط تطهير الترع.. ودراسة ترعة السويس

كتبت أسماء نصار ‎

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة آخر ما تم التوصل اليه بالدراسة المتكاملة لترعة السويس، وإجراءات تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى لأغراض الزراعة .

واستعرض سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على الترع للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، مشدداً على الالتزام بمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وخاصة بالنقاط الساخنة .

وكان سويلم قد وجه بوضع قاعدة بيانات تشمل منظومة زمنية متكاملة لمواعيد تطهير الترع دورياً طبقا لحالة كل ترعة على حدى ، بحيث تصبح هذه المنظومة أداة تستخدمها إدارات الرى لتحديد مواعيد تطهيرات الترع على مدار العام ، وذلك لتجنب تأخر أعمال التطهير عن موعدها الملائم وعدم التأثير سلباً على إمرار التصرفات المائية خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات .

الجدير بالذكر أن وزير الرى كلف بإعداد قاعدة بيانات موحدة للمقاولين العاملين فى مشروعات تطهيرات الترع والمصارف ومشروعات تأهيل الترع تتضمن تقييم لأداء المقاولين وكفاءة الأعمال المنفذة من المقاولين على مستوى جميع الإدارات وسابقة أعمال المقاولين ومدى قدرتهم على تنفيذ أعمال التطهير أو التأهيل ، بحيث يتم الإعتماد على هذا التقييم عند طرح أى أعمال جديدة .

كما وجه بمراجعة وتحديث النموذج الموحد لعقود تطهيرات الترع والمصارف لإستخدامه بمعرفة إدارات الرى والصرف بالمحافظات عند طرح عقود التطهيرات .