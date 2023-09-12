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وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بليبيا فى أعقاب الإعصار دانيال

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:18 م
وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بليبيا فى أعقاب الإعصار دانيال وزارة الخارجية -أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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تتابع وزارة الخارجية على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال، الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين. 
 
هذا، وقد تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازى، والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.
  
وإذ تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.

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