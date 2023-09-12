اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: توزيع 35 طن لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:24 م
الأوقاف: توزيع 35 طن لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم توزيع ( 35 ) طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف، من يوم الجمعة القادمة 15/9/2023م حتى الخميس 21/9/2023، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

 

ويأتى ذلك فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف وإسهامها فى خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحى الأوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وزعت الأربعاء 6 سبتمبر الجارى، 2 طن من لحوم أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنوفية، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه من اللحوم حتى تاريخه ( 286 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- الدقهلية- بنى سويف- دمياط- الفيوم- الشرقية- المنيا- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر- أسيوط- سوهاج- المنوفية- السويس- مرسى مطروح- الوادى الجديد- قنا- الأقصر- أسوان).

 

377510193_804282031709456_2717105013798674855_n
 
 
376724702_804282021709457_1086324183473752164_n
 
 

 


الاوقاف

وزاره الاوقاف

لحوم الاضاحى

الاضاحى

توزيع لحوم الأضاحى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة