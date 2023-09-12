18 جامعة مصرية تنظم قافلة طبية لمنطقة زهور 15 مايو.. صور

كتب محمد صبحى

خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر المنعقد بجامعة حلوان، نظم النشاط الاجتماعي فعاليات القافلة الطبية التوعوية لمنطقة زهور 15 مايو للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج مجانًا متضمنة ست تخصصات وهي العظام والأنف والأذن والرمد والأطفال والباطنه والنساء.

وتم خلال القافله الكشف عن مرض القدم السكري والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والتوعية من مخاطرهم، حيث تعقد القوافل الطبية بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، ولنشر الوعي وتعظيم الدور المجتمعي لتطوير المناطق المحيطة خاصة في أسبوع شباب الجامعات، لتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين.

وشاركت في القافلة 18 جامعة من الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات، ضمن المسابقات التي يعقدها النشاط الاجتماعي لاختيار أفضل الطلاب الذين تفاعلوا وعملوا خلال القافلة، على مستوى الجامعات المصريه، وتقام فعاليات مسابقات النشاط الاجتماعي تحت إشراف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وعصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وعقدت القافلة برئاسة الدكتورة رشا رفاعي القائم بعمل عميد كليه الطب جامعه حلوان ورئيس اللجنة الطبية بأسبوع شباب الجامعات، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة، والدكتورة ياسمين عمروسي أستاذ مساعد بكليه الطب، والدكتور أسامة حجازي المدرس بكليه الطب، وأطباء من مستشفى بدر الجامعي بالكشف على مايفوق 300 حالة وصرف العلاج لهم.