"الزراعة" تطرح البيض بـ 110 جنيهات فى منافذ الوزارة المتحركة

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة من خلال 9 منافذ متحركة فى المحافظات بسعر 110 جنيهات للكرتونة فى حين يصل سعرها فى الأسواق الى 135 جنيهًا، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضخ المزيد من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأوضحت الوزارة أنه تم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة فى الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20-30% لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.

يشار الى أن الوزارة لديها عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مقرات مديريات الزراعة و الإصلاح الزراعى والطب البيطرى فى المحافظات بلغت 243 منفذًا ثابتًا و30 متحركًا.

وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات، وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.