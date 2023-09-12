الحكومة: الخميس 28 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
الحكومة: الخميس 28 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريفالثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:42 م
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء يبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصديرالثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:53 م
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بمحافظة الإسماعيليةالثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:24 م
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بمحافظة الغربيةالثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:17 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة