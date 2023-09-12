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الحكومة: الخميس 28 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:42 م
الحكومة: الخميس 28 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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