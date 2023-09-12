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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة النتيجة إلكترونيا فور انتهاء فرز الرغبات

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:52 م
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة النتيجة إلكترونيا فور انتهاء فرز الرغبات موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، أصبحت حديث الطلاب، بالتزامن مع غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى وطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث بدأ الطلاب فى التساؤل عن النتيجة وكيفية الحصول عليها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة مقرر إعلانها بعد انتهاء مكتب التنسيق من فرز رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى على أن يتم إتاحة النتيجة إلكترونيا على موقع التنسيق الإلكترونى فور اعتمادها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، أعلن مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 

موقع التنسيق الإلكترونى

رابط الحصول على نتيجه تنسيق المرحله الثالثه

نتيجه تنسيق المرحله الثالثه

موعد إعلان نتيجه تنسيق المرحله الثالثه

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق



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