التنمية المحلية: استعداد تام للطقس ويجب الابتعاد عن الأشجار واللوحات المعدنية

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن استعدادات الوزارة للتعامل مع موجة الطقس الحالية قائلا:" وزير التنمية المحلية وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بربطها بالغرف مع المحافظات لمواجهة أى طارئ مع انتشار الشفطات فى المحاور الرئيسية بنسبة 50%.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أنه تم غلق ميناء السخنة اليوم وفتحه ثم غلقه مرة أخرى، كما تم التنسيق مع الحماية المدنية ومياه الشرب والصرف الصحى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وشدد خالد قاسم على الإبتعاد عن الأشجار والمنازل القديمة واللوحات المعدنية، والتركيز على تطهير المصارف والترع والشنايش، والتنسيق مع محطات الصرف الزراعى، ومتابعة كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك، مشيرة إلى أنه من يرغب التواصل وتقديم الشكاوى فلدينا مبادرة "صوتك مسموع" والخط الساخن.