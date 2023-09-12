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الكهرباء تكشف تفاصيل استعداداتها لتأمين التغذية الكهربائية أثناء العاصفة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:00 م
الكهرباء تكشف تفاصيل استعداداتها لتأمين التغذية الكهربائية أثناء العاصفة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت – رحمة رمضان

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كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استعداداتها لتأمين التغذية الكهربائية أثناء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من عاصفة ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها اتخاذ الإجراءات الآتية:

-تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت.

-التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحي.

-تم مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها.

-رفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

-المتابعة المستمرة للشبكة من خلال غرف عمليات مركزية وأخرى بمكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

-تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

-التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

-تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.

وأهاب قطاع الكهرباء المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة.

وأكد القطاع ستقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من عاصفة ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وحرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.


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