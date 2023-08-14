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أخبار 24 ساعة.. الصحة: تقديم 363 ألفا و132 خدمة فى المبادرات الرئاسية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:21 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: تقديم 363 ألفا و132 خدمة فى المبادرات الرئاسية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

التعليم: الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة مستمر أسبوعين وللأوائل حق التظلم

التضامن: 417 ألف مشروع بتمويلات 3.2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
 
100 جنيه لطالب الابتدائى و125 للإعدادى دعما شهريا لأبناء أسر "تكافل وكرامة"
 
التعليم: تحويلات طلاب الثانوية بموافقة لجنة من الوزارة وليست المديريات
 
رضا حجازى: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال التعليم
 
التموين تتعاقد على شراء زيت الطعام المستورد لطرحه بالبطاقات نهاية الأسبوع
 
وزير النقل يتفقد خطوط إنتاج المترو وعربات البضائع والغلال بمصنع سيماف
 
وزير النقل يتسلم قطار مترو أنفاق صنع في مصر بمصنع سيماف
 
الصحة: تقديم 363 ألفا و132 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
 

 


التربيه والتعليم

الثانويه العامه

التضامن الاجتماعى

رضا حجازى

التموين

النقل



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