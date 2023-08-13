التموين تتعاقد على شراء زيت الطعام المستورد لطرحه بالبطاقات نهاية الأسبوع

تتعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الخميس المقبل على شراء زيت الطعام المستورد من خلال فحص عروض الشركات التى ستتقدم للممارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 1 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ فى عبوات 1 لتر وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتسليم خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر 2023 حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس، حيث تتيح الوزارة، العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر أغسطس الجارى.