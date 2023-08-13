اليوم السابع
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الأوقاف: رعاية الرئيس السيسى لمؤتمر وسائل الخطاب الدينى دعم للفكر الوسطي

الأحد، 13 أغسطس 2023 07:06 م
الأوقاف: رعاية الرئيس السيسى لمؤتمر وسائل الخطاب الدينى دعم للفكر الوسطي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  على رعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م  تحت عنوان: "الفضاء الإلكترونى والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" دعم كبير للفكر الوسطي على المستوى الدولي ، كما أنه دعم كبير لحسن استخدام الوسائل الحديثة والعصرية في المجال الدعوي .


وزير الاوقاف

مختار جمعة

الخطاب الدينى

الأوقاف



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