اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 01:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تقديم 363 ألفا و132 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:40 م
الصحة: تقديم 363 ألفا و132 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 363 ألفا و132 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 12 أغسطس، فى جميع محافظات الجمهورية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التى قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 12 ألفا و263 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 30 ألفا و901 خدمة.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، لـ9 آلاف و328 طفلا، فيما قدمت 36 ألفًا و528 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1790 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف 83 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2777 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ12 ألفا و569 مواطنا.

 

وقال «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و844 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالى المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و77 مواطنا.

 

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 80 ألفا، و464 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 68 ألفا، و679 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 81 ألفا و388 طفلا.

 

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و441 خدمة فى مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسى، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسى، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو 52 ألفا و300 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

 

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».


الصحة

الخدمات الطبية

100 يوم صحة



الموضوعات المتعلقة

"100 يوم صحة" بالأقصر.. تقديم 60 ألف خدمة طبية وتطعيم 18 ألف طفل والعلاج مجانى

الأحد، 13 أغسطس 2023 03:00 ص

أكثر من 18 مليون خدمة طبية.. إنجازات متواصلة لمبادرة 100 يوم صحة (فيديو)

السبت، 12 أغسطس 2023 05:00 م

تقديم خدمات طبية مجانية لـ409 آلاف شخص خلال حملة 100 يوم صحة بالبحيرة

السبت، 12 أغسطس 2023 12:45 م

انتشار الفرق الطبية بمبادرة 100 يوم صحة فى الشرقية لتقديم الخدمة للمواطنين

السبت، 12 أغسطس 2023 12:14 م

وزارة العمل تشارك في مبادرة 100 يوم صحة للكشف على عمال المصانع ببورسعيد

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:40 م

وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 18 مليون خدمة مجانية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:03 م

حملة 100 يوم صحة فى الأقصر تفحص 734 مواطنا بالقرى والنجوع.. صور

الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة