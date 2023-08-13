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وزير التعليم: إدراج المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المحتوى العلمى

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:28 م
وزير التعليم: إدراج المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المحتوى العلمى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تغيير مناهج المرحلة الابتدائية وأيضا تغيير التقييم فأصبح لا يوجد رسوب من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي وهناك تقييم وصفى وليس حكميا، مشيرا إلى أن إدخال التكنولوجيا في التعليم لا بد وأن يتم بشكل تدريجى ويتم تسليم طلابنا فى الثانوية العامة أجهزة التابلت ويتضمن محتوى رقميا كبيرا وسيتم زيادته.
 

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ركزت على تنمية القيم واحترام الآخر، واكتشاف وتنمية الموهوبين، وتنمية الوعى السياسى والانتماء والمواطنة للشباب والنشء للقضية السكانية من خلال التوسع كما وكيفا و مكافحة وعلاج التسرب من التعليم وخفض نسبة الامية وتعليم الكبار، إضافة إلى تحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفنى، فضلا عن قضية المناخ- حيث تم ادراج قضية المناخ فى المناهج - الانشطة المدرسية إلى التعليم الاخضر والدارس الخضراء"، و القضايا المعاصرة .

 

وأوضح الوزير، انه تم إدراج مبادرات وزارة التربية والتعليم والمبادرات الرئاسية التى تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية أهمها، مشروع إصلاح التعليم المصرى للمناهج -البنية التكنولوجية-طرق التقويم والامتحانات، و المدارس المتميزة لمتوسطى الدخل اليابانية- الدولية الحكومية- النيل - STEM )، و ربط التعليم الفنى بسوق العمل (التكنولوجيا التطبيقية- تخصصات جديدة وفقا للخريطة الاستثمارية والتوزيع الجغرافي-الفنية الدولية- STEM الفنية)، اضافة إلى تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، (حيث يتم تقديم مبلغ(60) جنيها للطالب، و80 جنيها لطالب الإعدادي، ومبلغ 100 جنيه لطالب الثانوى بشرط تحقيق نسبة الحضور، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لا بد من أن تكون فى المحتوى العلمى.

 

جاء ذلك خلال اطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة من (2024 -2023 ).

 


التربية والتعليم

خطة تطوير التعليم

استراتيجية تطوير التعليم 2029

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