متحدث التعليم: الطالب وولي الأمر في مقدمة أولويات الوزير لعملية تطوير المناهج

كتب محمد شعلان

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إطلاق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم حوار مجتمعيا حول تطوير مناهج الابتدائي خطوات غير مسبوقة، والوزير حريص على الشفافية والمواجهة لكل المشاكل التي تواجه التعليم منذ سنين طويلة.

وأوضح شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، أن الحوار المجتمعي الذي تم اطلاقه شارك فيه أعداد كبيرة من مختلف الفئات منهم أعضاء مجلس شعب وطلاب وأولياء أمور وخبراء محليين ودوليين، مؤكدا أن كل الآراء طرحت بكل شفافية، وتم طرح عدد كبير من المقترحات لأخذ بها في الحسبان.

وأشار شادي زلطة، إلى أن الوزير التربية والتعليم تناول ملامح الخطة الاستراتيجية التي حدث عمل عليها خلال عامين كاملين، والتعاون مع منظمة يونسيف، مؤكدا أن الوزير رضا حجازي حريض على أن يكون الطالب وولي الأمر في مقدمة الأولويات خلال عملية تطوير التعليم.

وتابع: "حريصون على أن التطوير اللي بيتم يكون الطالب وولي الأمر في مقدمة الأولويات سواء من ناحية الدراسة واستيعاب المناهج التعليمية والتواجد في الفصول وكيفية تلقي الدروس، فضلا عن تدريب المعلمين على مواكبة التطورات ودمج التكنولوجيا في مجال التعليم".