التعليم: تحويلات طلاب الثانوية بموافقة لجنة من الوزارة وليست المديريات

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرب عقد اللجنة المركزية المختصة بفحص طلبات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية للبت فيها، موضحة أن قرار التحويل يتم من خلال الوزارة فقط وليست المديريات التعليمية وأى طلب تحويل لا بد من عرضه على اللجنة المركزية بديوان عام الوزارة للبت فيه وفقا للمستندات المقدمة من ولى الأمر ومعرفة أسباب ومبررات التحويل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتاب دورى رقم 27 لسنة 2023، موضحة أنه فى إطار حرص الوزارة على ضبط تحويلات الطلاب فى مرحلة التعليم الثانوى العام تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وبالإشارة إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لفحص حالات تحويل الطلاب فى الصف الثالث الثانوى العام لمراجعة مستندات التحويل الواردة للبت فى قبول التحويل من عدمه تقرر الآتى.

ـ حظر إجراء تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوى العام حتى الثالث الثانوى العام إلا بعد العرض على اللجنة المعنية بالوزارة بالتعليم الثانوى لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه.

ـ التنبيه بعدم اتخاذ أى إجراءات من شأنها تحريك الفصول بالمرحلة الثانوية إلا بعد الرجوع للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة لدراسة وإصدار القرار المناسب بشأنها.