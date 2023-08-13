التضامن: 417 ألف مشروع بتمويلات 3.2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، أن الدولة دعمت العمالة غير المنتظمة وتوفر الكثير من اجراءات الحماية، مشيرا إلى أن ملف تمكين الاقتصادي كبير في الوزارة وهناك 417 ألف مشروع بحجم تمويلات 3.2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت الدكتورة ميرفت صابرين، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الدولة المصرية غيرت في سياسات الحماية التقليدية وبدأت في الحماية من أجل التمكين، مفيدة بأن هناك 3 برامج لحماية العمالة غير المنتظمة، وهي: برنامج الحماية، وبرنامج التمكين، ثم البرنامج الوقائي.

وتابعت: "برنامج الحماية يركز على الحماية الاجتماعية وبرامج الحماية أيضا تتضمن توليد فرص العمل بينما المنهج الوقائي يعمل على تنمية الصحة والتعليم"، مؤكدة أن هناك منظومة شاملة متكاملة والدولة تعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية بداية من الاصلاح التشريعي ثم التوعية والحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية العمل في مجموعة متكاملة تضم المجتمع المدني والخاص.