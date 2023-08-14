التعليم:الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة مستمر أسبوعين وللأوائل حق التظلم

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تظلمات الثانوية العامة متاحة لجميع الطلاب سواء رسب فى امتحانات الدور الأول وباقى للإعادة أو رسب في مادتين فأقل، كما أن من حق أوائل الثانوية العامة 2023 التقدم بتظلم.

ولفتت الوزارة، إلى أن أى طالب يثبت حقه فى الدرجات سيحصل عليها وإخطار مكتب التنسيق بهذه الزيادة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 من الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، وفق الضوابط التالية:

- الدفع في أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنية عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.

- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم أيصال الدفع : الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد.

- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.

- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.

- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.

- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الإطلاع.

- ممنوع اصطحاب مدرس المادة ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمساءلة القانونية.

- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا.

۔ على كل طالب إحضار قلم جاف ازرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته.

- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه فى ورقة الملاحظات المسلمة عند الاطلاع.