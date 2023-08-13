100 جنيه لطالب الابتدائى و125 للإعدادى دعما شهريا لأبناء أسر "تكافل وكرامة"

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أوجه الرعاية الكاملة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث يتم صرف دعم نقدى لهؤلاء الأسر ضمن برنامج "تكافل وكرامة " بجانب أيضا مساعدات نقدية للطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" " ،حيث يتم صرف دعم نقدى شهريا بقيمة 75 جنيها للطفل أقل من 6 سنوات، و100 جنيه للطالب في المرحلة الابتدائية و125 جنيها للطالب في المرحلة الإعدادية، و175 جنيها للطالب في المرحلة الثانوية بجانب صرف دعم نقدى للأسرة التي لديها أبناء فى المراحل التعليمية المختلفة وأيضا كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة .

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة " بنسبة 25% اعتبارا من شهر إبريل الماضي لافتة الى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "، والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة.