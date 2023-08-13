اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

100 جنيه لطالب الابتدائى و125 للإعدادى دعما شهريا لأبناء أسر "تكافل وكرامة"

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:42 م
100 جنيه لطالب الابتدائى و125 للإعدادى دعما شهريا لأبناء أسر "تكافل وكرامة" تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أوجه الرعاية الكاملة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث يتم صرف دعم نقدى لهؤلاء الأسر ضمن برنامج "تكافل وكرامة " بجانب أيضا مساعدات نقدية للطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج  "تكافل وكرامة" " ،حيث يتم صرف دعم نقدى شهريا بقيمة 75 جنيها للطفل أقل من 6 سنوات، و100 جنيه للطالب في المرحلة الابتدائية و125 جنيها للطالب في المرحلة الإعدادية، و175 جنيها للطالب في المرحلة الثانوية بجانب صرف دعم نقدى للأسرة التي لديها أبناء فى المراحل التعليمية المختلفة وأيضا  كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة .

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة " بنسبة 25% اعتبارا من شهر إبريل الماضي لافتة الى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "، والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة.


التضامن

تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

أسر تكافل وكرامة

زيادة تكافل وكرامة

تكافل وكرامة طلاب أسر تكافل وكرامة



الموضوعات المتعلقة

بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس الثلاثاء

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:00 م

التضامن تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس الثلاثاء

الخميس، 10 أغسطس 2023 01:00 م

التضامن تستعد لصرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 01:00 م

22 مليار جنيه.. إكسترا نيوز تعرض تقرير "تكافل وكرامة.. مصر بلا عوز"

السبت، 05 أغسطس 2023 07:00 ص

جودة عبد الخالق: تكافل وكرامة يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:56 م

هل يستمر صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر يوليو؟.. التفاصيل

السبت، 29 يوليو 2023 06:00 م

التضامن توجه بتيسير صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة

الأحد، 23 يوليو 2023 01:00 م

غرفة عمليات التضامن تتابع انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة

السبت، 22 يوليو 2023 01:00 م

صرف دعم "تكافل وكرامة" لـ20 مليون مواطن بـ2,7 مليار جنيه شهريا

السبت، 22 يوليو 2023 09:39 ص

التضامن × أسبوع.. صرف دعم "تكافل وكرامة" لـ20 مليون مواطن بـ2,7 مليار جنيه شهريا

الجمعة، 21 يوليو 2023 05:51 م

غرفة عمليات التضامن تتابع صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة