الرئيسية أخبار عاجلة إلى 22 جنيها بدلا من 25 للكيلو.. أخبار × 24 ساعة.. انخفاض أسعار الأرز الحر بالمجمعات الاستهلاكية الأحد، 13 أغسطس 2023 12:00 ص سلع غذائية - أرز إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. وزارة الصحة تحذر من تعرض المواطنين للإجهاد الحرارى بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزير النقل: مصر فى طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات التموين تبت فى عروض توريد زيت الطعام المستورد لطرحه على البطاقات.. الخميس البحوث الفلكية: غرة شهر صفر 1445 هـجريا يوم الخميس 17 أغسطس فلكيا الصحة عن متحور أوميكرون الجديد "إيريس": لم تثبت أي إصابة بمصر تجهيز 32 مجمعا خدميا وتكنولوجيا..حياة كريمة تحدث طفرة فى قرى المنيا (فيديو) انخفاض أسعار الأرز الحر بالمجمعات الاستهلاكية إلى 22 جنيها بدلا من 25 للكيلو طقس حار على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة بخليج السويس.. والقاهرة 34 درجة عايز تشتغل على طول.. كليات تفتح أبواب العمل والمستقبل بعد التخرج (إنفوجراف) تنسيق الجامعات الأهلية..تعليمات من جامعة حلوان الأهلية لطلاب الثانوية التعليم تعقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين "STEM" مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. تراجع بحدود القبول والطب بين 90.6% و90.8% الصحة: تسجيل 758 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج أورام السرطان الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 34 درجة أخبار مصر.. التعليم تعقد اختبارات القبول للالتحاق بمدارس المتفوقين "STEM" تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الجامعات والمعاهد المعتمدة من التعليم العالى تغيير واقع حياة 60 مليون مصرى.. 8 أهداف لمبادرة حياة كريمة (إنفوجراف) "التموين" تؤكد استمرار طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية اخبار مصر اليوم اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تجاوز الـ1.5 مليون مواطن السبت، 12 أغسطس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: الأمن الغذائى العالمى يواجه أزمة بسبب تغيرات المناخ الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التعليم: حظر تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا بقرار من الوزارة الخميس، 10 أغسطس 2023 12:02 ص أخبار × 24 ساعة.. "الصحة": لم نرصد أى مؤشرات حول ارتفاع الإصابات بالدرن الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة