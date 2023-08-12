اليوم السابع
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وزارة الصحة تحذر من تعرض المواطنين للإجهاد الحرارى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

السبت، 12 أغسطس 2023 04:53 م
وزارة الصحة تحذر من تعرض المواطنين للإجهاد الحرارى بسبب ارتفاع درجات الحرارة الاجهاد الحرارى
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من تعرض المواطنين للإجهاد الحرارى بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وقالت يحدث الإجهاد الحرارى عندما لا يستطيع الجسم تعويض فقدان السوائل والملح بسبب التعرق.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم : يمكن أن يحدث الإجهاد الحراري لأي شخص؛ ولكنه أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الطقس الحار، أو الذين يعملون في بيئة حارة، أو الذين يعانون من حالات طبية معينة.​
 
وتابعت تشمل أعراض الإجهاد الحراري:​
* الصداع​
* الدوخة​
* الدوار​
* الغثيان​
* القيء​
* التعب​
* سرعة ضربات القلب​
* ضيق التنفس​
* احمرار الوجه​
* التعرق الشديد​
* الجفاف​
* فقدان الوعي​

الصحة

الاجهاد الحرارى

ضربات الشمس

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