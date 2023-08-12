وزارة الصحة تحذر من تعرض المواطنين للإجهاد الحرارى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من تعرض المواطنين للإجهاد الحرارى بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وقالت يحدث الإجهاد الحرارى عندما لا يستطيع الجسم تعويض فقدان السوائل والملح بسبب التعرق.

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم : يمكن أن يحدث الإجهاد الحراري لأي شخص؛ ولكنه أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الطقس الحار، أو الذين يعملون في بيئة حارة، أو الذين يعانون من حالات طبية معينة.​

وتابعت تشمل أعراض الإجهاد الحراري:​

* الصداع​

* الدوخة​

* الدوار​

* الغثيان​

* القيء​

* التعب​

* سرعة ضربات القلب​

* ضيق التنفس​

* احمرار الوجه​

* التعرق الشديد​

* الجفاف​

* فقدان الوعي​