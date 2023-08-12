"التموين" تؤكد استمرار طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كميات كبيرة من الأرز بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى بجانب استمرار طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه لكيلو الأرز المعبأ بجانب طرح العديد من السلع الأساسية الأخرى.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.