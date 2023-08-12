أخبار مصر.. التعليم تعقد اختبارات القبول للالتحاق بمدارس المتفوقين "STEM"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها عقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين "STEM" من اليوم السبت 12/ 8/ 2023 وحتي الثلاثاء 15/ 8/ 2023.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

التعليم تعقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين "STEM"

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين "STEM" من اليوم السبت 12/ 8/ 2023 وحتي الثلاثاء 15/ 8/ 2023، و مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16/ 8/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17/ 8/ 2023 للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. تراجع بحدود القبول والطب بين 90.6% و90.8%

كشف المجمع التكرارى للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة ، عن تراجع وانخفاض طفيف فى الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الطبى، مقارنة بالعام الماضى، وذلك فى ضوء إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق والتي سجلت 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق. أماكن سحب كراسات التقديم للمعاهد الصحية الشرطية.. اعرف التفاصيل أتاحت وزارة الداخلية للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية "علمي" سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية من مستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر - طنطا - الإسكندرية - أسيوط). ارتفاع ضحايا حرائق هاواى الأمريكية لـ80 قتيلا.. والسلطات تنشر الحرس الوطنى قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي ارتفع اليوم السبت إلى 80 قتيلا، وأصبحت الحرائق أكثر الكوارث الطبيعية هلاكاً في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة. التعليم: على المتظلمين من نتيجة الثانوية الالتزام بموعد الاطلاع على الإجابة وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة دور أول، بضرورة الإلتزام بمواعيد ومكان الاطلاع على كراسة الإجابة ، موضحة أن كل طالب تظهر له رسالة على موقع تقديم التظلمات بتاريخ ومقر التظلم ويجب الالتزام بها حتى لا يضيع على الطالب فرصة الاطلاع وكتابة ملاحظاته، مشددة على أن الكنترولات تعمل بشكل يومى لاستقبال طلاب الثانوية العامة المتظلمين. طقس حار على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة بخليج السويس.. والقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

"FDA" توافق على عقار جديد لمرض السكر يؤخر الإصابة بالنوع الأول لسنوات

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA "وافقت على طرح عقار جديد لتأخير ظهور مرض السكر من النوع الأول، وتأخير الإصابة عند الأطفال والشباب المعرضين لخطر الإصابة، وبالتالي يؤخر ظهور سكر النوع الأول في البالغين، والأطفال فوق سن 8 سنوات.

بايرن ميونخ يعلن رسمياً ضم هاري كين حتى 2027