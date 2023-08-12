أخبار مصر.. التعليم تعقد اختبارات القبول للالتحاق بمدارس المتفوقين "STEM"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها عقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين "STEM" من اليوم السبت 12/ 8/ 2023 وحتي الثلاثاء 15/ 8/ 2023.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
التعليم تعقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين "STEM"
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. تراجع بحدود القبول والطب بين 90.6% و90.8%
أماكن سحب كراسات التقديم للمعاهد الصحية الشرطية.. اعرف التفاصيل
ارتفاع ضحايا حرائق هاواى الأمريكية لـ80 قتيلا.. والسلطات تنشر الحرس الوطنى
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي ارتفع اليوم السبت إلى 80 قتيلا، وأصبحت الحرائق أكثر الكوارث الطبيعية هلاكاً في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.
التعليم: على المتظلمين من نتيجة الثانوية الالتزام بموعد الاطلاع على الإجابة
طقس حار على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة بخليج السويس.. والقاهرة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
"FDA" توافق على عقار جديد لمرض السكر يؤخر الإصابة بالنوع الأول لسنوات
كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA "وافقت على طرح عقار جديد لتأخير ظهور مرض السكر من النوع الأول، وتأخير الإصابة عند الأطفال والشباب المعرضين لخطر الإصابة، وبالتالي يؤخر ظهور سكر النوع الأول في البالغين، والأطفال فوق سن 8 سنوات.
بايرن ميونخ يعلن رسمياً ضم هاري كين حتى 2027
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، بشكل رسمي، اليوم السبت، ضم الدولى الإنجليزي هاري كين ، قائد منتخب إنجلترا ولاعب توتنهام، إلى صفوفه للاستفادة من خدماته فى المواسم الأربعة المقبلة.
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