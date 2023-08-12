مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. تراجع بحدود القبول والطب بين 90.6% و90.8%

كتب محمد صبحى

كشف المجمع التكرارى للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة ، عن تراجع وانخفاض طفيف فى الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الطبى، مقارنة بالعام الماضى، وذلك فى ضوء إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق والتي سجلت 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.

وبالمقارنة بين أعداد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق فى عام 2023 وعام 2022 ، نجد أن هناك تقاربًا بين طلاب شعبة علمى علوم ، حيث سجل الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى العام الماضى 89.02% فى حين سجل هذا العام 88.29% وهو ما ينعكس على مؤشرات التنسيق بتوقعات بتخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي التي تستوعب حوالى 22 ألف طالب .

وفى ضوء ذلك من المرتقب أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب ما بين 90.6% و90.8% وكلية طب الأسنان 90.3% و يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى والصيدلة ما بين 89% لـ 88.5 % وذلك فى ضوء ما تقرر اللجنة العليا للتنسيق وإقرار الأعداد الطلاب المقرر قبولها فى كل كلية ورغبات الطلاب المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى.