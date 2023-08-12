التموين تبت فى عروض توريد زيت الطعام المستورد لطرحه على البطاقات.. الخميس

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الخميس المقبل عروض الشركات التى ستتقدم للمارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 1 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ في عبوات 1 لتر وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والتسليم خلال شهر أكتوبر او نوفمبر او ديسمبر 2023 حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أغسطس، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.