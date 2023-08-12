تنسيق الجامعات الأهلية..تعليمات من جامعة حلوان الأهلية لطلاب الثانوية

كتب ــ محمد صبحى

أعلن مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية عن مجموعة من التعليمات لطلاب الشهادة الثانوية (2022& 2023) (الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية – الثانوية المعادلة الأجنبية – الثانوية الأزهرية – مدارس ستيم – مدارس النيل).

ويهيب مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول سرعة رفع صور المستندات العلمية والشخصية الخاصة بهم على موقــــع التقديم الإلكتروني الخاص بالجامعة، حتى يتم الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بهم (خاصة طلاب الثانوية الإنجليزية IG وطلاب الدبلومة الأمريكية AD - - وطلاب الثانوية السعودية فيما يتعلق بالاختبارات التى تدخل فى حساب المجموع الكلى للطالب.

كذلك على طلاب الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا ضرورة الالتزام بالتقديم على الأيقونة الخاصة بهم على موقــع التقديم الإلكتروني وعـــــدم التسجيل في الأيقونات الأخرى غير المخصصة لهم لعدم إحداث ازدواجية على الموقع، علماً بأنه سيتم تفعيل الأيقونـــــة الخاصة بهؤلاء الطلاب فور إعلان الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023/2024 ( تنسيق 2023 ).

كما نوه مكتب القبول الإلكتروني على الطلاب المصريين المحولين من الجامعات السودانية والروسية غير المعتمدة من المجلس الأعلــــى للجامعات والمتقدمين للتحويل المناظر بكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية ضرورة الاستعداد لامتحـــان تحديـــد المستوى المقرر عقده بشكــل مركزي يوم الأحد الموافق 27/8/2023 بمقر كلية الهندسة بجامعة عين شمس .