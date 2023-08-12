تجهيز 32 مجمعا خدميا وتكنولوجيا..حياة كريمة تحدث طفرة فى قرى المنيا (فيديو)

تتواصل مشروعات "حياة كريمة" فى الريف المصرى لإحداث نقلة نوعية فى ملامح القرى وتقديم خدمات لائقة للملايين من سكانه.

وفى المنيا تعمل حياة كريمة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة بتنفيذ مشروعات عملاقة من محطات المياه والصرف الصحى والغاز والطرق والتعليم ومراكز الشباب وغيرها من المشروعات الخدمية.

وتأتى المجمعات التكنولوجية أحد أهم المشروعات التى تجرى على أرض المنيا ضمن المبادرة الرئاسية والتى تشمل 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه فى 5 مراكز من الشمال إلى الجنوب.

وانتهت حياة كريمة بالمنيا من تجهيز 32 من المجمعات الخدمية بقرى المرحلة الأولى وهى 5 مراكز إدارية (ديرمواس- ملوى- أبو قرقاص- العدوة- مغاغة) لتقديم الخدمات المميزة للمواطنين والتى طال انتظارها لسنوات لتساهم تلك المجمعات فى حالة من السعادة بين أهالى القرى المستهدفة.