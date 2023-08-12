التعليم تعقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين "STEM"

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين "STEM" من اليوم السبت 12/ 8/ 2023 وحتي الثلاثاء 15/ 8/ 2023، و مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16/ 8/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17/ 8/ 2023 للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وتتضمن الشروط العامة للتقديم أن يكون الطالب مصري الجنسية، و ألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2023 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.

وتتضمن الشروط الخاصة للتقديم أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة، وأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم ).

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع (252) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى:

طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات: عدد "2" صورة شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.

وقالت الوزارة أنه بالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى، ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس تقدموا يدويًا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني وشملت الفئات التالية:

- طلاب أبناؤنا في الخارج

-طلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون لشروط التقدم.

-الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

-الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمون إليها بمحضر إيداع مثبت من أكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم.

-الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

-طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

-الطلاب المصريون فقط والمستوفين لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.