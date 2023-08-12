عايز تشتغل على طول.. كليات تفتح أبواب العمل والمستقبل بعد التخرج (إنفوجراف)

ليس شرطا الالتحاق بكليات القمة مثل الطب والصيدلة والهندسة وغيرها لتضمن فرصة عمل بعد التخرج، فهناك كليات قمة حقيقة تفتح أبواب العمل والمستقبل الأفضل للخريجين فى شتى المجالات التى تعتبر الأهم فى المستقبل القريب للطلبة.

يرصد "اليوم السابع"، أبرز تلك الكليات فى عدد من محافظات مصر، والتى تضمن وجود طلبتها بعد نهاية الدراسة الجامعية فى سوق العمل فور تخرجهم من تلك الكليات والأقسام المختلفة، والتى تشمل:

هندسة طنطا فى الغربية:

تم فيها إطلاق برنامجى الذكاء الاصطناعى والهندسة الطبية الحيوية لتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا.

جامعة طيبة التكنولوجية فى الأقصر:

تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتى تطرح برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائى وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية

كلية علوم الثروة السمكية والمصايد فى كفر الشيخ:

يتمتع خريجوها بالقدرة على استيعاب التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكى وزيادة إنتاجية الثروة السمكية كقطاع مهم فى الاقتصاد القومى.

كلية التكنولوجيا والتعليم فى سوهاج:

واحدة من كليات الجامعة التى تعتبر بديلا عن كلية الهندسة

وتضم 3 أقسام (الميكانيكا - الكهرباء - الإنشات المدنية والمعمارية).

كلية الزراعة سابا باشا فى الإسكندرية:

تعتبر من أقدم كليات جامعة الإسكندرية ولها تخصصات منفصلة عن كلية الزراعة وتضم أقسام متعددة وهى: (الأراضي والكيمياء الزراعية - الاقتصاد - الإنتاج الحيواني والسمكي - الإنتاج النباتى - النبات - وقاية النبات الزراعى - علوم الأغذية).