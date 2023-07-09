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أخبار 24 ساعة.. بدء تطوير حديقة الحيوان وضغط البرنامج الزمني لإعادة فتحها أمام الجمهور

الأحد، 09 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. بدء تطوير حديقة الحيوان وضغط البرنامج الزمني لإعادة فتحها أمام الجمهور حديقة الحيوان
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
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محافظ القاهرة يتفقد بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين .. صور

تعليم القاهرة توجه رؤساء مراكز توزيع الأسئلة بالحذر خلال امتحانات الثانوية العامة

 


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