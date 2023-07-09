أخبار 24 ساعة.. بدء تطوير حديقة الحيوان وضغط البرنامج الزمني لإعادة فتحها أمام الجمهور

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الهيئة العامة لتعليم الكبار تمحو أمية 903 آلاف و155 مواطنا خلال العام 2023
وزارة الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 187 ألفا و579 خدمة أمس
تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الذكاء الاصطناعي حلوان
التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة
محافظ القاهرة يتفقد بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين .. صور
تعليم القاهرة توجه رؤساء مراكز توزيع الأسئلة بالحذر خلال امتحانات الثانوية العامة
وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان تعزيز التعاون في مختلف الأنشطة الزراعية
محافظ الجيزة يعاين مواقع إنشاء الدورانات أعلى القطاعات الجاري تغطيتها بترعة المريوطية
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