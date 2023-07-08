تشغيل 51 مدرسة وفق النموذج اليابانى وتطبيقه فى 100 مدرسة فى قرى حياة كريمة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تقرير لها، أنه تم تشغيل 51 مدرسة مصرية يابانية فى 26 محافظة بها (147) طالب احتياجات خاصة، و2000 معلم ومعلمة، ومدير، ووكيل، وإداري و(11850) طالبا وطالبة، وتم إيفاد عدد (3) بعثات من المعلمين المصريين إلى اليابان للتدريب على أنظمة التعليم الحديثة وأنشطة التوكاتسو ونقل التجربة إلى مصر.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدريب (700) معلمًا بالمدارس المصرية اليابانية في مصر على رفع كفاءة اللغة الإنجليزية.

- تم تدريب عدد (2984) معلمًا على أنشطة التوكاتسو، ومنهج نظام التعليم الجديد، وذلك لتحسين الأداء التربوي داخل المدارس، كما تم تدريب 21 معلمًا بالمدارس اليابانية ليكونوا مدربين توكاتسو في مصر، وذلك ضمن البعثة الموفدة إلى اليابان، كما تم تدريب عدد (80) معلمًا ليكونوا مدربين توكاتسو بالمدارس.

وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على (100) مدرسة حكومية بمدارس مبادرة "حياة كريمة" بالاتفاق مع هيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، حيث تم تحديد (30) مدرسة كمرحلة أولى في محافظات: المنوفية – الدقهلية – البحيرة بالتنسيق مع المبادرة، و استقدام مديرين مدارس يابانيين للعمل كمشرفين يابانيين على المدارس، وتم الاشراف على معظم المدارس.

وتابعت الوزارة أنه تم استئناف زيارة خبراء يابانيين للمدارس من الجايكا بعد انتهاء حظر السفر لتفقد وتقييم ومراجعة تنفيذ انشطة التوكاتسو وزيارة مدارس التشغيل الجديد ومدارس حياة كريمة، و اعتماد أول (9) مدربين توكاتسو في العالم، وجارٍ الانتهاء من دفعة جديدة بالاشتراك مع وكالة الجايكا للحفاظ على استدامة فلسفة الأنشطة اليابانية.

-كما تم تدريب (30,000) معلم ومعلمة ومدير مدرسة وقيادة تربوية على تنفيذ أنشطة التوكاتسو لحصة الأنشطة بمعدل (45) دقيقة أسبوعيًا في المنهج المصري الجديد كمرحلة أولى، وجارٍ الإعداد لتدريب المرحلة الثانية.

-وعن مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، أوضح التقرير، أنها عبارة عن مدارس ثانوية حكومية، تطبق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، ويتاح الالتحاق بها للطلاب المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية و تم إنشاء تسعة مدارس للمتفوقين بداية من عام 2014 ليرتفع عدد مدارس المتفوقين إلى (11) مدرسة بالعام (2017/2018)، و في العام الدراسي 2018/2019 تم افتتاح عدد (3) مدارس ليصل إجمالي المحافظات المدارس إلى (14) مدرسة موزعة على عدد (14) محافظة، كنطما وصل عدد مدارس المتفوقين عام 2022/2023 إلى (19) مدرسة، في عدد (18) محافظة، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة زيادة عدد مدارس المتفوقين لتصبح هناك مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية.

أما المدارس الدولية الحكومية، أشار التقرير إلى أنها مدارس حكومية دولية ذات جودة عالية تلبي احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط، و تدار عن طريق الوزارة بالشراكة مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ووصل عدد المدارس الرسمية الدولية (20) مدرسة.

وتحدث التقرير عن المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، موضحا أنها مدارس يتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمنح الدولة عددًا من المستثمرين قطع أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمدة (30) عامًا، وذلك لبناء مدارس وصيانتها وتشغيلها بمستوى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات محددة تحت إشراف الوزارة، و انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في يناير 2016، وعدد المدارس المقامة بالمشاركة مع القطاع الخاص PPP (16) مدرسة سمى لغات في عدد (7) محافظات هي: القاهرة – الجيزة – القليوبية - الشرقية – الغربية – المنوفية – دمياط)، وطرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل (1000) مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

-وذكر التقرير أنه تم البدء في إجراءات طرح عدد (56) قطعة أرض واستكمال إجراءات التأهيل المسبق، وإجراءات التعاقد مع الجهات التي تسفر عنها المناقصات، و التنسيق مع المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل المصرية الدولية لتضمينها ضمن مدارس الطرح الثاني من مدارس الشراكة، وذلك في ضوء التكليف الصادر للوزارة بتخصيص نسبة (10%) من المدارس المستهدف إنشاؤها خلال الفترة القادمة للعمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء طرح عدد (28) مركز تدريبي على حرف التشييد والبناء لتحويلهم لمدارس تكنولوجيا تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن المدارس الرسمية للغات هى مدارس رسمية تقدم نفس الخدمة التعليمية المقدمة بالمدارس الخاصة لغات بتكلفة أقل بكثير، ووصل عدد المدارس حالياً: 1138 مدرسة رسمية لغات + 119 مدرسة رسمية متميزة + 8 مدارس رسمية متميزة لغات (لغة أولى فرنسية)، وتشتمل كل مدرسة من هذه المدرسة على المراحل الأربعة للتعليم قبل الجامعي: رياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي العام، و إجمالي عدد المدارس (مراحل): (3389) مدرسة تشمل (30344) فصلًا، بها عدد (1,393772) مليون طالب وطالبة، منها (11) مدرسة تعليم فني صناعي بها عدد 3321 طالب، ومدرسة ثانوي فني فندقي بها عدد (472) طالبًا، إجمالي عدد المعلمين المعينين ومتعاقدين (48,514) معلم ومعلمة.