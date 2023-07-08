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الهيئة العامة لتعليم الكبار تمحو أمية 903 آلاف و155 مواطنا خلال العام 2023

السبت، 08 يوليو 2023 04:18 م
الهيئة العامة لتعليم الكبار تمحو أمية 903 آلاف و155 مواطنا خلال العام 2023 الدكتور محمد ناصف رئس الهيئة العامة لتعليم الكبار
كتب محمود طه حسين

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صرح الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بأن الهيئة قامت بمحو أمية، 903 آلاف و155 دارسا، خلال العام المالي 2022-2023، وذلك بزيادة 145 ألفا عن العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة.
 
 
وأوضح ناصف أن الجامعات المصرية قامت بمحو أمية 568216 دارسا ناجحا بزيادة 172600 عن العام الماضي، وأن هذا العام تم إعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية بها إلى 5.3% أى أقل من الصفر الافتراضي7% وهذه النسبة التي أقرتها منظمة اليونسكو بأن تكون خالية من الأمية.
 
وأضاف أن الهيئة العامة لتعليم الكبار حريصة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، والتي منها مبادرة حياة كريمة؛ وذلك بتفعيل العمل في القرى المستهدفة من المبادرة، فتم محو أمية 489201 دارس ناجح في القرى المستهدفة للمبادرة من العام المالي 2020-2021 حتى تاريخه.

التربية والتعليم

محو الامية

حياة كريمة

محو أمية دارسين بمحو الأمية

اخبار مصر

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